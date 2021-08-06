شكرا لقرائتكم إسرائيل: ننصح حزب الله والجيش وحكومة لبنان ألا يختبرونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما اعترفت ميليشيا حزب الله اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة، "ننصح حزب الله والجيش وحكومة لبنان ألا يختبرونا".

وأضاف في تصريح تلفزيوني للقناة 12، أن الوضع في لبنان مريع، و"يمكننا جعله أسوأ".

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كما أكد أنه سيقابلون التهدئة بالتهدئة، مؤكدا أن لا مصلحة لتل أبيب في لبنان. وتابع "لن نسمح لحزب الله بالعبث معنا وهم يعلمون ذلك".

وفي السياق، بحث وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأميركي الوضع في لبنان، وشدد غانتس على وجوب يجب اتخاذ إجراءات لوقف أنشطة إيران الخبيثة.

وكان الجيش الإسرائيلي، أكد في وقت سابق اليوم، استعداد قواته لأي عمليات عسكرية يتطلبها الوضع الحالي.

دروع بشرية

وقال "لن نقبل المساس بسيادتنا وأمننا، لن نتهاون مع أي عدوان على المدنيين الإسرائيليين".

كما شدد المتحدث باسمه، على أن حزب الله يستخدم اللبنانيين كدروع بشرية لعملياته الإرهابية.

واعترفت ميليشيا حزب الله اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل، زاعمة بأن هذه العملية هي رد على غارات سابقة لتل أبيب.

في المقابل، نفّذ الطيران الإسرائيلي طلعات جوية لاستهداف مواقع إطلاق الصواريخ في الجنوب.

بدورها، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، الجمعة، أن الوضع خطير للغاية، مطالبة الجميع بوقف فوري لإطلاق النار.