"أنا موتها هاتوا الإسعاف".. قاتل زوجته بقليوب حاول القفز من البلكونة وضرب نفسه بالسكين

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

"المجني عليها كانت في حالها، وجوزها كان سالف فلوس من ناس كتير، وكان دائم الشجار معها".. هكذا قال أهالي منطقة ميت نما بقليوب، بمحافظة القليوبية، بعد علمهم بالجريمة التي تخلص فيها جارهم من شريكة حياته.

وقال أحد جيران السيدة القتيلة، إن زوجها بعد ارتكابه الواقعة "خرج في البلكونة يصرخ ويقول "الحقوني موتها.. هاتوا الإسعاف"، مضيفصا: "الرجل عمره ما عمل مشاكل مع حد خالص في المنطقة ولا كان معروف عنه إنه شخص سيئ".

فيما قالت إحدى جيران الزوجة القتيلة لـ(الخليج 365): "كانت غلبانة وفي حالها ومحدش كان بيسمع لها صوت" في تعبير منها عن حسن سمعة وسلوك الراحلة.

وأضافت أن الجميع هرع إلى الشقة ووجدوا القتيلة مسجاة على الأرض، والقاتل يحمل سكينًا ويهدد بإلقاء نفسه من الشرفة، فمنعه الأهالي ولكنه غافلهم وأصاب نفسه بالسكين، قائلة: "أصاب نفسه بإصابات طفيفة ولم ينوي قتل نفسه".

فيما قال جار آخر، إن المتهم كان يتعاطى المخدرات، ودائم الشجار مع زوجته وضربها أمام أبنائهما، إلى أن وصل الأمر لقتلها، مشيرًا إلى أن أسرة المتهم من خارج القرية، فهو من قرية مجاورة، واشترى الشقة منذ 3 سنوات فقط، وتزوج من القتيلة في نفس التوقيت تقريبًا، وكانت مطلقة ولديها ابنة تعيش معهما، ورزقهما الله بتوأم منذ أقل من عام.

وأضاف، أن المتهم، كان لا يعمل لإصابته بعجز في يده، بسبب حادث قديم، ووالدته وشقيقه متوفيان، وكان في حاله، وكان بينه وبين زوجته مشاكل كأي زوجين، حيث كانت تبحث في الفترة الأخيرة عن عمل لإعالة الأسرة، لكنه كان يرفض.