الأمن يكشف تفاصيل سحل سيدة بالشرقية لسرقتها.. والمجني عليها: "مبلغتش عشان مأخدوش الشنطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام ثلاثة أشخاص "مستقلين دراجة نارية" بمحاولة الإستيلاء على حقيبة يد إحدى السيدات بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية .

بالفحص تبين قيام ثلاثة أشخاص "مجهولين" يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال سير السيدة المذكورة بدائرة المركز .. إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها مما أدى لسقوطها أرضاً .. وفروا هاربين.

باستدعاء المجنى عليها وسؤالها أيدت ما جاء بالفحص وعللت عدم إبلاغها فى حينه لعدم تمكن المتهمين من الإستيلاء على حقيبتها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمرورهم بضائقة مالية.

وتم بإرشاد أحدهم ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمكان إخفائها .