مصرع طفل غرقًا في ترعة بمحافظة قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر غرقه بترعة الرنان بمنطقة الخمسين، بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير المرفق بورود بلاغ بمصرع طفل غرقصا بترعة الرنان بمنطقة الخمسين بمركز الوقف.

وبالفحص تبين غرق مهند أشرف محمود إبراهيم، 13 عامًا، تلميذ بالصف السادس الابتدائي، مقيم بناحية البهايجة بمركز الوقف، بترعة الرنان بمنطقة الخمسين، أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الوقف المركزي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.