تونس: تعيين علي مرابط وزيرا للصحة

القيادة المركزية الأمريكية: الهجوم على Mercer Street تم بطائرات إيرانية أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أن المسيرات التي ضربت الناقلة «Mercer Street»، في 29 يوليو الماضي، إيرانية.وأكدت أن فريقا... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 27 ذو الحجة 1442 هـ 27 ذو الحجة 1442 هـ

الحرائق.. تهدد الغابات وتلتهم المباني التاريخية حولت موجة الحر، التي طال أمدها الغابات، إلى لهب مستعر، وهددت النيران المناطق المأهولة ومنشآت الكهرباء والمواقع التاريخية، ومنها... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 27 ذو الحجة 1442 هـ 27 ذو الحجة 1442 هـ

اليابان: رجل طعن 10 أشخاص في مترو أنفاق طوكيو أعلنت ​الشرطة اليابانية​ أن «رجلا طعن 10 أشخاص في مترو أنفاق ​طوكيو​، التي تستضيف ​الألعاب الأولمبية​»، مشيرة إلى أنها «ألقت... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 27 ذو الحجة 1442 هـ 27 ذو الحجة 1442 هـ

حزب الله يعترف بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل اعترفت ميليشيا حزب الله اليوم، بإطلاق أكثر من 19 صاروخا على إسرائيل، زاعمة بأن هذه العملية هي رد على غارات سابقة لتل أبيب.بدوره، رد... أبها : دوت الخليج أبها : دوت الخليج 27 ذو الحجة 1442 هـ 27 ذو الحجة 1442 هـ

بتوجيهات ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتابع جاهزية القوات المسلحة قام الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع أمس بزيارة لرئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة بوزارة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 ذو الحجة 1442 هـ 27 ذو الحجة 1442 هـ

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