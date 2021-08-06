وباء كورونا يتسارع في معظم أنحاء العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - واصل وباء كوفيد-19 تفشيه بوتيرة متسارعة هذا الأسبوع في جميع أنحاء العالم، باستثناء أميركا اللاتينية. في ما يأتي أبرز التطورات الأسبوعية استنادا إلى قاعدة بيانات تستند إلى معلومات رسمية.

- أكثر من 600 ألف إصابة يومية

مع تسجيل 612 ألف إصابة يوميا في العالم هذا الأسبوع، تسارع المؤشر بزيادة 6% عن الأسبوع السابق، وفق تعداد يستند إلى بيانات رسمية حتى الخميس. ويعاود الوباء الانتشار منذ منتصف يونيو الماضي بسبب المتحورة "دلتا" شديدة العدوى والتي باتت طاغية في العديد من البلدان.- تدهور الوضع في مناطق عدة.

وحدها منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت تحسنا هذا الأسبوع بتسجيلها تراجعا بنسبة 13% في الإصابات الجديدة بالمقارنة مع الأسبوع السابق. أما جميع المناطق الأخرى، فسجلت تسارعا في انتشار الوباء بلغ +44% في الولايات المتحدة وكندا، و+20% في أوقيانيا، و+11% في الشرق الأوسط، و+6% في آسيا، و+3% في أوروبا، و+1% في أفريقيا.

- تسارع أكبر

من بين الدول التي أحصت ما لا يقل عن ألف إصابة يومية خلال الأسبوع المنصرم، سجلت إسرائيل أكبر تسارع في انتشار الوباء بلغ +101%، مع 3000 إصابة جديدة في اليوم. وكانت إسرائيل المصنفة بين الدول الأكثر تطعيما في العالم والتي باشرت توزيع جرعة ثالثة من اللقاح، سجلت تراجعا في معدل الإصابات في الربيع إلى ما دون عشر إصابات لكل مئة ألف نسمة، غير أن المؤشر ارتفع الآن إلى 243.

تليها اليابان (+97%, 11200 إصابة) التي تستضيف حاليا دورة الألعاب الأولمبية بدون حضور الجمهور، وتركيا (+56%، 26 ألف إصابة) وباكستان (+54%, 4800 إصابة).

- تراجع أكبر

في المقابل، سجلت زيمبابوي أكبر تراجع في تفشي الوباء هذا الأسبوع (-46%، 1100 إصابة يومية جديدة) ، تليها هولندا (-44%, 3000 حالة) والبرازيل (-28%، 32500 حالة)، ورواندا (-27%، 800 حالة) وكولومبيا (-26%، 7800 حالة).

- أكبر عدد من الإصابات

والولايات المتحدة هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة هذا الأسبوع بلغ 96800 إصابة يومية (+44%)، تليها الهند (40600 إصابة، +5%) وإندونيسيا (-20%).

ومن حيث معدل الإصابة نسبة إلى عدد السكان، تبقى جزر فيجي البلد الذي سجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة هذا الأسبوع بلغ 824 إصابة لكل مئة ألف نسمة، ثم جورجيا (575) وكوبا (565). وتعول فيجي على التطعيم للقضاء على الوباء، وهي تفرض التطعيم إلزاميا على موظفي القطاعين العام والخاص، غير أن نصف السكان فقط تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وبات 12% فقط ملقحين بالكامل.

- الوفيات

سجلت إندونيسيا أكبر عدد من الوفيات اليومية بلغ 1689 وفاة في اليوم هذا الأسبوع، تليها البرازيل (887) ثم روسيا (790).

وعلى المستوى العالمي، ازدادت حصيلة الوفيات اليومية هذا الأسبوع لتبلغ 9382 وفاة في اليوم (+5%).