هذه نسبة الأميركيين المطعمين بالكامل ضد كورونا

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أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، نسبة الأميركيين المحصنين بالكامل من فيروس كورونا المستجد بعد أن حصلوا على الجرعات اللازمة من اللقاح.

وكتب سايروس شابار، المكلف متابعة المعطيات حول الفيروس عبر تويتر "50 في المئة من الأميركيين (من مختلف الأعمار) باتوا حاليا ملقحين بالكامل. فلنستمر".

ويشمل هذا الرقم أكثر من 165 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح "فايزر" أو "موديرن"ا، وجرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون"، وهي اللقاحات الثلاثة التي أجازت الولايات المتحدة استخدامها.

وكانت البلاد تجاوزت نهاية مايو عتبة التطعيم الكامل لخمسين في المئة من البالغين.

وشهدت حملة التطعيم زخما كبيرا منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه. وبعد ذروة بداية أبريل، تراجعت وتيرة التطعيم اليومي في شكل كبير.

وعاود عدد الأفراد المطعمين الارتفاع ولكن في شكل طفيف منذ بداية يوليو. وأمس الخميس، قال منسق مكافحة الوباء في البيت الأبيض جيف زاينتس خلال مؤتمر صحفي "للأسبوع الرابع على التوالي، زدنا المتوسط اليومي لعدد الأميركيين الذين تلقحوا حديثا".

وأضاف أن "الأميركيين يلاحظون تداعيات عدم أخذ اللقاح وعدم حماية أنفسهم".

وتواجه الولايات المتحدة طفرة وبائية جديدة ناتجة من المتحورة "دلتا". وعلى مدى الأسبوع الفائت، سجل ما معدله تسعين ألف إصابة يومية بكوفيد-19.

وخلال هذه الفترة، رصد ثلث الإصابات الجديدة في ولايتين فقط هما فلوريدا وتكساس، بحسب جيف زاينتس.

والارتفاع ينطبق أيضا على الحالات التي نقلت إلى المستشفيات.