الصين تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا في 6 أشهر

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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، أنها سجلت101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وهذه أكبر حصيلة يومية للإصابات بالفيروس في الصين خلال أكثر من ستة أشهر.

وتشهد الصين، منذ نهاية يوليو الماضي، موجة جديدة من تفشي الوباء.

وقال مسؤولون إن السلالة «دلتا» شديدة العدوى من فيروس كورونا هي السبب في زيادة الحالات، وإن كانت لم تسبب انتشاراً واسعاً للعدوى في بعض المدن بينما ظهرت مؤشرات أولية على أن الإصابات تتراجع.

وكانت معظم الحالات المسجلة في الآونة الأخيرة في مدينة يانغتشو القريبة من مدينة شنغهاي، المركز التجاري والمالي في الصين.

وأغلقت السلطات، اليوم الجمعة، محطتي قطار في يانغتشو ومنعت دخول الركاب في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس داخل المدينة.

وأوقفت المدينة رحلات الطيران المحلية والانتقالات مع المدن الأخرى.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان بوسط إقليم هوبي، لكن الصين تمكنت حتى وقت قريب من منع أي تفشٍّ محليٍّ كبير.

ومنذ 20 يوليو، عندما اكتشفت أولى حالات الموجة الحالية في مدينة نانجينغ في جيانغسو، انتشر الفيروس في نحو 40 مدينة بما في ذلك العاصمة بكين.