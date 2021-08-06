تصريحات مطمئنة للنساء بخصوص لقاحات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تطرح العديد من الفتيات أسئلة حول علاقة لقاحات فيروس كورونا المستجد بالقدرة على الإنجاب مستقبلاً.

وفي تصريحات مطمئنة بهذا الخصوص، قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها لم تجد أي صلة حتى الآن بين لقاحات مرض كوفيد-19 واضطرابات الدورة الشهرية.

وقالت الوكالة إن لجنة السلامة التابعة لها درست حالات اضطرابات الدورة الشهرية التي تزعم بعض النساء أنهن تعرضن لها بعد تلقي التطعيم. وأضافت أنها طلبت مزيدا من البيانات من شركات تصنيع اللقاحات لتقييم الأمر.

من جهة أخرى، نصحت اللجنة باعتبار ثلاثة أعراض جديدة آثارا جانبية محتملة بعد تلقي لقاح «جونسون آند جونسون»ضد فيروس كورونا.

وأوصت الوكالة بإضافة أعراض انخفاض عدد الصفائح الدموية والدوار وطنين الأذن إلى المعلومات الموجودة على ملصق لقاح «جونسون آند جونسون».

وأكدت الوكالة أن فوائد هذا اللقاح لا تزال أكبر من أي مخاطر. وأضافت أنها درست 1183 حالة أصيبت بالدوار وأكثر من مئة حالة أصيبت بطنين الأذن لتصل إلى هذه النتيجة.