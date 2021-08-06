مجموعة الدول السبع: نهج إيران يهدد السلام والأمن الدوليين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 21 دقيقة

آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2021 7:58 مساءً

جدد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، اتهامهم لإيران بتهديدها للأمن والسلام الدوليين، معتبرين أن كل الأدلة المتاحة تشير إلى أنها وراء هجوم على الناقلة ميرسر ستريت في بحر العرب، الأسبوع الماضي.

وذكر البيان الذي أصدرته بريطانيا رئيس المجموعة “كل الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى إيران. لا يوجد مبرر لهذا الهجوم… نهج إيران ودعمها قوى بالوكالة وأطرافا مسلحة غير حكومية يهدد السلام والأمن الدوليين”.

كما أضاف “ندعو إيران لوقف كل الأنشطة التي لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وندعو كل الأطراف للقيام بدور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين”.

وتعرضت سفينة “ميرسر ستريت” التابعة لشركة إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيّرة، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس الخميس، إن إيران ستدفع ثمنا لو اختار رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي العدائية، مؤكدا أن طريقة تعامل المملكة المتحدة مع إيران أصبحت في مفترق طرق.

كما تعهد الوزير البريطاني بمحاسبة إيران لتهديدها الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الهجوم على السفينة “ميرسر ستريت” لن يمر دون محاسبة طهران.

بدورها، تنصّلت إيران من المسؤولية تماماً، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية في طهران، سعيد خطيب زادة، الأخبار المنتشرة بأنها مريبة، نافياً ما تردد عن احتمال اختطاف السفينة من قبل القوات العسكرية الإيرانية أو القوات التابعة لإيران.