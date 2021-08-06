القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم بحر العرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت القيادة المركزية الأمريكية، تفاصيل الهجوم الإيراني على الناقلة "ميرسر ستريت" في بحر العرب.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت الناقلة ميرسر ستريت إيرانية الصنع".

وأضافت، في بيان، أن "المسافة بين السواحل الإيرانية وموقع استهداف الناقلة ميرسر ستريت كانت ضمن نطاق الطائرات الإيرانية المسيرة".

وفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف الناقلة مساء يوم 29 يوليو لكنهما فشلتا".

وتابعت: "لكن طائرة مسيرة ثالثة نجحت في استهداف الناقلة ميرسر ستريت بعد فشل المحاولتين الأولتين".

وكانت شركة النقل البحري الإسرائيلية "زودياك" كشفت في 30 يونيو/حزيران الماضي، عن مقتل اثنين من طاقم سفينة تابعة لها في هجوم أثناء إبحارها شمال المحيط الهندي.

وأوضحت الشركة التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر أن القتيلين بريطاني وروماني، دون توجيه المسؤولية عن الهجوم إلى أي جهة.

وقالت الشركة في بيان: "بحزن عميق، علمنا أن الحادث الذي وقع على متن السفينة في 29 يوليو/تموز 2021 أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم على متن السفينة، مواطن روماني ومواطن بريطاني".

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في وقت سابق هذا الأسبوع، أن بريطانيا خاطبت مجلس الأمن الدولي بخصوص هجوم إيران على الناقلة "ميرسر ستريت" ببحر عمان.

وأضاف: "يجب على المجلس الرد على أعمال إيران المزعزعة للاستقرار وعدم احترام القانون الدولي".

وأكدت بريطانيا ورومانيا وليبيريا أنه "من المرجح للغاية أن إيران هاجمت الناقلة ميرسر ستريت بطائرة مسيرة أو أكثر".