كشف خلية داعشية خططت لاستهداف شرطة سوسة التونسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات الأمن التونسي التونسي من تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي استهداف مقر وحدة أمنية بمحافظة سوسة الساحلية باستعمال عبوات ناسفة تقليدية.

وتأتي عملية الكشف عن الخلية إثر إيقاف شخص يقطن بجهة سوسة غير معروف أمنيا تم استقطابه حديثا لتبني الفكر الإرهابي المتطرف.

وحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية، "قام الإرهابي بمبايعة أمير تنظيم داعش الارهابي وبالتحري في هويته، تم مدامهة منزله حيث تم العثور على صور لمقر الوحدة الأمنية في سوسة".

كما تبين أن الإرهابي الموقوف يتابع دروسا في صنع العبوات الناسفة التقليديةن حسب البيان.

وأكد مصدر أمني لـ"العين الاخبارية" أنه لم يتم الكشف عن بقية أطراف الخلية وأن البحث مازال متواصلا، موضحا أن أغلب العناصر غير مكشوفين أمنيا وهم من صغار السن تم استقطابهم حديثا من طرف التنظيم.

وتابع أن هذه الخلية كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية أخرى بنفس المنطقة بعد استهداف مقر الوحدة الامنية.

