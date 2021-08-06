أفغانستان في مجلس الأمن.. تحذير من حرب شاملة ودعوات للتسوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لاقى رفع وتيرة العنف من حركة طالبان تحذيرات دولية من احتمال انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية شاملة.

وحذر المشاركون في جسلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال المناقشة مفتوحة لوضع المتدهور في أفغانستان، من شبح الحرب الأهلية.

وقال المبعوث الروسي إلى الأمم المتحدة، إن "احتمال انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية شاملة أصبح حقيقة".

بدوره حذث ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن طالبان على "وقف أعمال العنف في أفغانستان والانخراط في مسار التسوية السياسية".

وكان الاجتماع تقرر بناء على طلب الحكومة الأفغانية والنرويج وإستونيا.

يذكر أن آخر اجتماع لمجلس الأمن للبحث في وضع أفغانستان كان في يونيو/ حزيران، لكن الوضع في البلد الذي مزقته الصراعات تدهور بسرعة منذ ذلك الحين.

وتسيطر حركة طالبان حاليا على مساحات شاسعة من الريف وتواجه القوات الحكومية الأفغانية في العديد من المدن الكبيرة، بما فيها هرات قرب الحدود الغربية مع إيران، وقندهار في الجنوب.

وارتفع مستوى العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو/ آيار عندما أطلقت طالبان عملية في أجزاء واسعة من البلاد تزامنا مع بدء الجيش الأمريكي آخر مراحل انسحابه، مسدلا الستار على حرب استمرت 20 عاما.

وصعّد الجيشان الأفغاني والأمريكي ضرباتهما الجوية ضد المتمردين، وحذرت طالبان الأربعاء من أنها ستستهدف مسؤولين حكوميين بارزين ردا على ذلك.

ودعا الاتحاد الأوروبي الخميس إلى "وقف عاجل وكامل ودائم لإطلاق النار" في أفغانستان، منددا بتكثيف حركة طالبان هجماتها الدموية.