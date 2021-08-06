13 قتيلا وجريحا جراء اشتباكات قبلية بولاية شمال دارفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 وأصيب 10 أشخاص جراء اشتباكات قبلية في منطقة "كولقي" غربي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان .

ونقلت مراسلة ”الخليج 365” عن "شاهد عيان" قوله: إن "المواجهات اندلعت حول ملكية منطقة في كولقي ما بين قبائل الزغاوة، والشطية احدى بطون قببلة الرزيقات".

وأضاف الشاهد، أن هجوما وقع على قرية قلاب المجاورة للمنطقة قبل 3 أيام نتج عنه مقتل مواطن، ونزوح عشرات الأسر إلى المناطق المجاورة.

وتابع، واليوم هاجمت قوة تابعة لأحدى حركات الكفاح المسلح مكونة من نحو 30 سيارة على منطقة "كولقي"، حيث وقعت مواجهات أدت لمقتل 3 أشخاص وإصابة 10 بجروح.

وحاولت مراسلة ”الخليج 365” الاتصال بوالي شمال دارفور لتوضيح الحقائق، إلا أنها لم تتلق أي رد.

وتدهور الوضع الأمني في دارفور خلال الأشهر الماضية رغم توقيع اتفاق سلام بين السلطات الانتقالية السودانية وبعض الجماعات المسلحة أواخر العام الماضي.

وكانت قوة مشتركة لحفظ السلام من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي توقفت عن القيام بدوريات في الأول من يناير/ كانون الثاني قبل انسحابها، وتعهدت القوات الوطنية السودانية بتأمين دارفور مكانها.

وخفّت حدة الصراع الذي دارت رحاه في دارفور منذ عام 2003، لكن ما زال هناك 1.5 مليون شخص نازحين، وأصبح اندلاع أعمال العنف أكثر شيوعا منذ العام الماضي.