سعر الدولار اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021 في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كردستان.

وسجل متوسط سعر الدولار، في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعراق، نحو 1472.50 دينار للشراء، و1482.50 دينار للبيع.

أسعار الدولار في العراق

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح بالعاصمة بغداد، وبورصة الحارثية، إلى 1477.50 دينار، مقابل نحو 1478 دينارا، أمس.

أما في أربيل عاصمة إقليم كردستان، فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا طفيفا أيضا، حيث بلغ نحو 1476 دينارا عراقيا للشراء، و1481 دينارا للبيع.

موازنة العراق 2022

كشفت وزارة المالية العراقية، عن شروعها بإعداد موازنة عام 2022 التي وصفتها بـ"الإصلاحية" التي تواجه "واقع التزامات بغداد".

وأكدت الوزارة أنها تحاول الدفع بالموازنة إلى البرلمان والانتهاء من التصويت عليها قبل الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال وزير المالية العراقي علي علاوي، في تصريحات إعلامية، إن وزارته شرعت بإعداد موازنة 2022 قبل أيام، وستكون ذات بعد إصلاحي حيث ستختلف عن الموازنات السابقة بما يعكس "واقع التزامات العراق".

وأكد علاوي، أن الوزارة سوف تسعى إلى رفع هذه الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول، مضيفاً أنها ستكون "موازنة إصلاحية لكن ربما ستكون صعبة سياسياً".

وأضاف علاوي أن الوزارة "حاولت في الموازنة السابقة القيام بأمر مشابه"، فقد "قدمت الموازنة بطريقة تظهر للمسؤولين حجم التزامات العراق الحقيقية بدون دفعها في زوايا متأخرات، فجاء الرقم كبيراً ولم يكن مقبولاً سياسياً فتم تعديله وصدرت الموازنة" بشكلها الحالي.

تفاؤل رغم الأزمة

ويعاني الاقتصاد العراقي من أزمات عدة، لكن الحكومة العراقية، استبعدت إعادة سيناريو لبنان الاقتصادي في العراق، كونه يملك النفط وهو ذو قوة مالية عالية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، إن "الوضع الاقتصادي للعراق مستقر ويستبعد أن يصل إلى الوضع في لبنان، فالعراق يمتلك رافعة مالية قوية هي إيرادات النفط".

وأضاف "حسابات البنك المركزي قوية في الوقت الحاضر وبدأت ترتفع ومؤشرات الكفاءة جيدة أيضا".

وأكد على أن "تخفيض سعر صرف الدينار أثر في الوضع الاقتصادي كون أغلب المواد مستوردة بسبب توقف الصناعة، واعتمادنا على المستورد ولكن هناك أشياء في المقابل مواد لم تتغير وبقيت ثابتة كالخدمات الحكومية".

تعديل صرف الدولار

قرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات الجمعة، إلى نحو 1720.49 دينار للشراء، و1721.81 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي، إلى نحو 2028.89 دينار للشراء، و2029.81 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وهبط متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 389.57 دينار للشراء، و390.37 دينار للبيع.

أما متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، فانخفض إلى نحو 398.15 دينار للشراء، و398.16 دينارا للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4857.89 دينار للشراء، و4872.77 دينار للبيع.