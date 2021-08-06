شكرا لقرائتكم مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب نابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية بيتا القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأعلنت الوزارة مقتل عماد علي محمد دويكات (38 عاماً) بعد أن وصل بحالة حرجة جداً مصاباً بالرصاص الحي في الصدر إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

يذكر أن دويكات هو خامس فلسطيني يقتل في بلدة بيتا التي يحتج أهلها ضد إقامة بؤرة استيطانية على أراضيها منذ أوائل أيار/مايو الماضي، إضافة إلى فلسطيني سادس قتل من قرية يتما المجاورة.

مظاهرات أسبوعية

وينظم الفلسطينيون مظاهرات أسبوعية ضد توسيع المستوطنات الإسرائيلية في عدة مواقع بالضفة الغربية، حيث يعيش قرابة 500 ألف إسرائيلي في أكثر من 130 مستوطنة "مرخصة" من إسرائيل وعشرات البؤر الاستيطانية.

وينظر الفلسطينيون والمجتمع الدولي إلى جميع المستوطنات باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام.