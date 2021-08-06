شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: حرب أفغانستان دخلت مرحلة أشد دموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت ديبورا ليونز مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان أمام مجلس الأمن الدولي إن الحرب في البلد الآسيوي دخلت "مرحلة جديدة أشد دموية ودمارا" مع سقوط أكثر من ألف قتيل من المدنيين الشهر الماضي خلال هجوم لحركة طالبان.

أضافت المسؤولة الدولية "الطرف الذي يلتزم بصدق بتسوية عبر التفاوض لن يخاطر بمثل هذا العدد كبير من الضحايا المدنيين لأنه يدرك أن عملية المصالحة ستكون أشد صعوبة كلما زادت إراقة الدماء".