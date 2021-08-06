شكرا لقرائتكم خبر عن 87 وفاة و11 ألف إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 19 ألفاو87 حالة وفاة.

وأوضح تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 11ألفا و435إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و696الفا و390إصابة جديدة.

وذكر التقرير انه تم تسجيل 8667 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و510ألفا و888 حالة.