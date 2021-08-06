مستشار الصدر يحسم قرار الانسحاب من الانتخابات

وقال العذاري في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قرار سماحة السيد القائد بخصوص عدم الاشتراك في انتخابات 10-10-2021 قرار قطعي وحاسم ولا رجعة فيه".

وأضاف، "لا يحق لأي فرد من افراد التيار دعم او نشر او ترويج لأي مرشح مهما كان".



وفي 15 تموز الماضي، أعلن الصدر عن سحب يده ممن "يدعي الانتماء للتيار في الحكومة الحالية والمقبلة"، فضلا عن عدم مشاركته في الاقتراع المقبل.