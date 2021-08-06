المقاومة اللبنانية تنفي تفيذ اسرائيل اي غارة على مناطق اطلاق الصواريخ

بغداد - ياسين صفوان - نفت المقاومة اللبنانية، اليوم الجمعة، الاخبار التي تداولتها وسائل اعلام عن قيام اسرائيل بتنفيذ غارات على اماكن اطلاق الصواريخ بتجاهها.

وقالت المقاومة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان" بعض وسائل الاعلام المحلية والعربية ذكرت أن جيش الاحتلال الاسرائيلي نفذ غارات وأطلق قذائف على المناطق التي انطلقت منها صواريخ المقاومة الاسلامية صباح هذا اليوم".



واضافت إننا "نؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً وإن العدو الصهيوني لم ينفذ اي غارة ولم يقم بإطلاق أي قذيفة تجاه هذه الأماكن".

