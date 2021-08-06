انت الان تتابع خبر طالبان تغتال رئيس قسم الإعلام في الحكومة الأفغانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الجمعة، أنه تم اغتيال رئيس قسم الإعلام التابع للحكومة في كابول، بعد أيام من تحذير حركة طالبان بأنها ستستهدف كبار المسؤولين ردا على القصف الجوي المكثّف على عناصرها.

