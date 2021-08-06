مجموعة السبع: إيران تهدد السلام الدولي.. وهجوم "مرسير ستريت" متعمد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى، الجمعة، أن "نهج إيران ودعمها أطراف بالوكالة يهدد السلام والأمن الدوليين".

ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع، في بيان، إيران إلى "وقف كل الأنشطة التي لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن".

وندد وزراء الخارجية بـ"الهجوم على السفينة مرسير ستريت"، مؤكدين أنه "كان متعمدا ويمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

وأشار وزراء خارجية مجموعة السبع إلى أن "كل الأدلة المتاحة تشير إلى مسؤولية إيران عن الهجوم على السفينة ميرسر ستريت".

وكانت شركة النقل البحري الإسرائيلية "زودياك"، كشفت في 30 يونيو/حزيران الماضي، عن مقتل اثنين من طاقم سفينة تابعة لها في هجوم أثناء إبحارها شمال المحيط الهندي.

وأوضحت الشركة التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي، إيال عوفر، أن القتيلين بريطاني وروماني دون توجيه المسؤولية عن الهجوم إلى أي جهة.

وقالت الشركة في بيان: "بحزن عميق، علمنا أن الحادث الذي وقع على متن السفينة في 29 يوليو/تموز 2021 قد أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم على متن السفينة: مواطن روماني ومواطن بريطاني".

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في وقت سابق هذا الأسبوع أن بريطانيا خاطبت مجلس الأمن الدولي بخصوص هجوم إيران على الناقلة "ميرسر ستريت" ببحر عمان.

وأضاف: "يجب على المجلس الرد على أعمال إيران المزعزعة للاستقرار وعدم احترام القانون الدولي".

وأكدت بريطانيا ورومانيا وليبيريا أنه "من المرجح للغاية أن إيران هاجمت الناقلة ميرسر ستريت بطائرة مسيرة أو أكثر".