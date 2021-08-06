رئيسي يؤكد رغبة إيران الجادة في تطوير العلاقات مع الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رغبة طهران الجادة في تطوير العلاقات مع الإمارات، مشددا على عدم وجود عقبات أمام تحقيق ذلك.

وقال رئيسي، الذي نصب رسميا الخميس رئيسا لإيران، إنه "من المناسب إيجاد آلية مشتركة لتفعيل القدرات لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات"، بحسب موقع الرئاسة الإيرانية.



وأضاف، خلال استقباله الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، أن "هناك إرادة جادة ومخلصة لدى إيران في تطوير العلاقات مع الإمارات، ولا توجد عقبات أمام توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصاد".

والخميس، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ترأس وفدها لطهران لتقديم التهنئة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة تقلّده منصبه، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

ونقل الشيخ نهيان بن مبارك تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى الرئيس الإيراني، وأعربوا فيها عن خالص تهانيهم له بهذه المناسبة.