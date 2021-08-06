قتيل وعشرات الإصابات جراء مواجهات بالضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل فلسطيني وأصيب العشرات في مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في قرية بيتا شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان تلقته ”الخليج 365” إن المواجهات أسفرت عن مقتل فلسطيني يدعى عماد دويكات "38 عاماً" جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر.

وتشهد بلدة بيتا، قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، مواجهات أسبوعية منذ عدة أشهر، حيث يطالب الفلسطينيون بإزالة بؤرة استيطانية مقامة على أرض فلسطينية خاصة.

وأقام مستوطنون البؤرة الاستيطانية "افيتار" على أرض جبل صبيح في شهر مايو/آيار الماضي، وأخلى المستوطنون البؤرة الاستيطانية لاحقا بموجب اتفاق مع الجيش الإسرائيلي، لكنهم أبقوا المباني في مكانها.





وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقته ”الخليج 365” إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا في المواجهات.

وأضاف، أن طواقمه تعاملت مع 37 إصابة بينها 3 بالرصاص المطاطي، و26 باستنشاق الغاز المسيل للدموع، و2 إصابات مباشرة بقنابل الغاز و5 نتيجة السقوط.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيانات عن المواجهات.