حرائق الغابات مازالت مستعرة في تركيا لليوم العاشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 أغسطس 2021

واصلت أطقم الطوارئ التركية محاولات إخماد أسوأ حرائق شهدتها البلاد خلال سنوات لليوم العاشر على التوالي اليوم الجمعة.



وقال مكتب الاتصالات الرئاسي اليوم إن 12 حريقا مازالت مشتعلة وخارج نطاق السيطرة. تشتعل أسوأ الحرائق على طول الخط الساحلي الجنوبي والغربي لتركيا في مناطق أنطاليا ومارماريس وبودروم وميلاس. وقالت السلطات المحلية إن ألسنة اللهب حاصرت العديد من الضواحي في المساء في ميلاس ولكن جرى إجلاء السكان بالفعل من منازلهم. والحرائق هناك مشتعلة على نحو خارج عن السيطرة. واندلع أكثر من مئتي حريق غابات الأربعاء الماضي عبر العديد من الولايات في أسوأ حريق شهدته البلاد خلال 13 عاما. ومازالت الكثير من الحرائق مشتعلة بكثافة غير مسبوقة. وبحسب التقديرات، لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وأتت الحرائق على مئة ألف هكتار على الأقل من الغابات والحقول. وقالت السلطات المحلية إنه في مارماريس وحدها أتت الحرائق على أكثر من 16 ألف هكتار.