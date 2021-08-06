شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل بيطرية تنطلق لـ"حياة كريمة" حفاظا على الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير القرى، رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلاءم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

واستنكمالا لسلسلة تنفيذ قوافل طبية متنقلة تتجه لقرى مبادرة حياة كر، قدم فيها الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ84 ألفاً و618 مواطن من خلال 73 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى، وتم تنفيذها بمشاركة 645عيادة، تأتى القوافل البيطرية أيضا نظرا لما تضعه مبادرة "حياة كريمة" للثروة الحيوانية ضمن أولوياتها، والتي ستتجه للريف المصري، وسيتم إتاحة الفرصة للأطباء البيطريين حديثى التخرج للمشاركة فى القافلة لتدريبهم بشكل عملى.

وتتمثل المستهدفات في ذلك، حسب ما أعلنته نقابة البيطريين، بتطوير الوحدات البيطرية وبنيتها التحتية، وتزويدها بالأجهزة الطبية والمعدات البيطرية اللازمة، بالإضافة إلى تنظيم العديد من القوافل البيطرية للكشف عن الحيوانات، وصرف العلاج والتطعيمات مجانا للحيوانات للحد من الأمراض الوبائية، وكذا تخصيص استثمارات بقيمة 885 مليون جنيه تقريبا لرفع كفاءة نحو 21 مجزرا بالمحافظات، مما يسهم أيضا فى توفير فرص عمل للأطباء البيطريين وشباب القرى المستهدفة.

ويعد تطوير الوحدات البيطرية أحد أهم الخطوات لحماية الأمن الغذائى، ورفع مستوى تغطية التحصينات والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والتى تعد أبرز أعمدة الحياة الاقتصادية.