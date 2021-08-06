تفاصيل القبض على متهم بقتل "بعبع" الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، القبض على "حسين.أ.م" 20 عامًا "فكهانى" أثناء اختبائه بأحد المنازل بحي السهراية بمدينة الفيوم، على خلفية قيامه وآخرين يعملون فى تجارة الفاكهة بتقطيع شرايين المجنى عليه داخل أحد المنازل بشارع درب حرازة.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد أسامة أبو الليل مساعد مدير الأمن بمقتل "حمدى.م.أ" 45 عاما، وشهرته "حمدى بعبع".

كشفت تحريات المقدم محمد سيد دعبس رئيس مباحث قسم الفيوم"ثان تحت إشراف العميد ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم، أن خلافا وقع بين القتيل وبعض تجار الفاكهة على خلفية تهجم المجنى عليه على بعض الفتيات ينتمون لأسرة تجار الفاكهة من إحدى قرى مركز إطسا، وهو ما أثار حفيظتهم، وقرروا الانتقام منه .

وأشارت التحريات أن تجار الفاكهة حاصروا المجنى عليه داخل أحد المنازل بشارع درب حرازة بمدينة الفيوم، وقاموا بتمزيق شرايينه بالسكاكين ولم يتركوه إلا بعد التأكد من مفارقته الحياة.

حاصرت قوات الأمن مكان الواقعة وتفريغ الكاميرات الموجودة بالمحال التجارية والتى حددت المتهمين المتورطين فى عملية تشريح " البعبع" حيث جرى القبض على أحد المتهمين اليوم "الجمعة" وتواصل أجهزة البحث الجنائى البحث عن باقى المتهمين المتورطين فى عملية قتل " البعبع "، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة القتيل لتحديد سبب الوفاة .