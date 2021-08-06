جعجع: يكفي الشعب اللبناني عذاب ومعاناة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

علق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على التصعيد الأخير الذي تشهده المنطقة الحدودية بين جنوب لبنان وإسرائيل، جراء القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.

وقال جعجع: "إن ما يجري في الجنوب هو لخطير وخطير للغاية، خصوصا على ضوء التوتر الكبير الناشئ في المنطقة. يكفي الشعب اللبناني عذابا ومعاناة يومية ونضالا مستمرا حتى يأتي اليوم من يلعب بالنار التي إن هبت، لا سمح الله، ستقضي على ما تبقى من شعب لبنان"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وتابع قائلا: "خافوا الله واتركوا الشعب اللبناني أقله في مآسيه الحالية، ولا تضيفوا عليها مآسي أخرى، أكبر وأفظع وأشد إيلاما".

وتشهد اليوم المنطقة الحدودية بين جنوب لبنان واسرائيل تصعيدا وقصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.