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بالفيديو.. جار السيدة القتيلة في قليوب:"زوجها قتلها وخرج في البلكونة يصرخ"

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محمد اسماعيل - القاهرة - قال أحد جيران السيدة القتيلة على يد زوجها في قليوب إن زوجها بعد ارتكابه الواقعة "خرج في البلكونة يصرخ ويقول الحقوني" .

وأضاف الجار:"الرجل عمره ما عمل مشاكل مع حد خالص في المنطقة ولا كان معروف عنه إنه شخص سيئ".

وكانت إحدى جيران الزوجة القتيلة قالت لـ(الخليج 365):"كانت غلبانة وفي حالها ومحدش كان بيسمعلها صوت" في تعبير منها عن حسن سمعة وسلوك الراحلة.

وكانت قرية ميت نما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية شهدت قتل رجل لزوجته بسكين أمام أطفالهما، ومحاولة التخلص من حياته بعدها لكن أهالي منطقته استطاعوا السيطرة عليه قبل الانتحار.

جيران قتيلة قليوب يروون تفاصيل عن الجريمة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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