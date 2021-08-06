بالفيديو.. جيران الزوجة القتيلة في قليوب:"كانت غلبانة وفي حالها"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال جيران السيدة القتيلة على يد زوجها في قليوب إن الضحية يعرف عنها التزامها منزلها ولم تكن مختلطة بالناس بشكل كبير.

وأضافت إحدى جيران القتيلة لـ(الخليج 365):"كانت غلبانة وفي حالها ومحدش كان بيسمعلها صوت.

بينما قال آخر من الجيران:"الزوج مرتكب الجريمة عمره ما عمل مشاكل مع حد".

وكانت قرية ميت نما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية شهدت قتل رجل لزوجته بسكين أمام أطفالهما، ومحاولة التخلص من حياته بعدها لكن أهالي منطقته استطاعوا السيطرة عليه قبل الانتحار.

جيران قتيلة قليوب يروون تفاصيل عن الجريمة



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