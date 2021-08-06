حرائق الغابات في اليونان تجبر الآلاف على الفرار

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فر الآلاف من منازلهم على مشارف العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الجمعة، وأجلت السلطات المئات بالقوارب من جزيرة «إيفيا» القريبة فيما تكافح البلاد حرائق الغابات لليوم الرابع.

وتأججت النيران بفعل الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة.

وعلى غرار مناطق أخرى في أوروبا، تكافح اليونان ظروف طقس قاسية هذا الصيف وموجة حارة مستمرة منذ أسبوع هي الأسوأ منذ 30 عاما مما تسبب في نشوب حرائق غابات في العديد من أنحاء البلاد أحرقت المنازل، وأسفرت عن نفوق حيوانات مع انتشار النيران فيمساحات شاسعة.

وأمرت السلطات اليونانية، اليوم، بإخلاء المزيد من الضواحي شمالي أثينا حيث استعرت حرائق الغابات على سفوح جبل «بارنيتا» أمس الخميس بعدما خمدت في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتجاوزت درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية طيلة الأسبوع، ومن غير المتوقع أن تنخفض اليوم الجمعة، حيث من المنتظر أن تؤدي شدة الرياح إلى انتشار الحرائق أكثر.

وعلى جزيرة «إيفيا»، أجلت زوارق خفر السواحل بمساعدة قوارب سياحية 631 شخصا منذ وقت متأخر مساء أمس الخميس، مع انتشار الحرائق في منطقة واسعة من غابات الصنوبر منذ الثلاثاء ووصولها حتى ساحل البحر.

وقال مسؤول في خفر السواحل إنه تم نقل الجميع بأمان، مضيفاً أن الدوريات البحرية مستمرة تحسباً لأي طوارئ.

وأضاف مسؤولون في الصحة إن تسعة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى بإصابات متنوعة، منهم متطوعان في الإطفاء أصيبا بحرائق، ويعالجان في وحدة للرعاية المركزة في أثينا.