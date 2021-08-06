كوريا الشمالية تواصل استخدام منشأتها النووية في يونغ بيون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

تواصل كوريا الشمالية عملها النشيط في منشأتها النووية في يونغ بيون بحسب ما أفادت صحيفة “Nikkei” اليابانية، اليوم الجمعة.

وكتبت الصحيفة أن هذا هو الاستنتاج الرئيسي لتقرير تمهيدي جديد أعدته الأمم المتحدة . ومن المتوقع أن تقدم النسخة النهائية الرسمية للتقرير الشهر القادم. ونقلت الصحيفة عن التقرير أن كوريا الشمالية قامت بتنشيط أعمالها في منشأتها النووية في يونغ بيون في الفترة ما بين ديسمبر عام 2020 وفبراير عام 2021، وخاصة أنهت كوريا الشمالية بناء الغلاف الخارجي للمفاعل المائي الخفيف.

وأشارت إلى أن بيونغ يانغ تواصل تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، بغض النظر عن تدهور الوضع داخلها حول تفشي فيروس كورونا.

كما يكشف التقرير الأساليب الجديدة التي تستخدمها كوريا الشمالية لتجنب العقوبات الأممية.

وعبرت الصحيفة عن اعتقادها بأن المعلومات الموجودة في التقرير الجديد قد تؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وشركات في كوريا الشمالية يتهمون بانتهاك القرارات الدولية، بحسب وكالة “تاس”.