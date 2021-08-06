امانة بغداد تزيل نصب الراحل احمد راضي لانه لا يتناسب مع مكانته

وقالت الامانة في بيان ورد لـ الخليج 365 أنها "استنكرت التجاوز غير الحضاري والامتهان لمكانة اسطورة الكرة العراقية المرحوم احمد راضي وذلك من خلال اقامة نصب نحتي لا تنطبق عليه ابسط المعايير الفنية مع قاعدة بائسة للنصب في منطقة اليرموك في الاربع شوارع ضمن قاطع بلدية المنصور ودون اخذ الموافقات الاصولية من امانة بغداد ووزارة الثقافة".واضاف البيان ان "امانة بغداد قررت ازالة النصب المذكور كونه لايرتقي بمكانة اللاعب الدولي الراحل احمد راضي"، مشيرة الى انها "وبالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الثقافة واتحاد الكرة العراقي ستقيم نصبا جديدا بمواصفات فنية مناسبة."

وتابع ان "الاعمال الفنية والجمالية في مدينة بغداد لايمكن تنفيذها بصورة شعبوية لاتتناسب والذوق العام الذي نطمح اليه ومن دون اخذ موافقات اصولية ويجب اخضاعها للجهات المختصة في امانة بغداد ووزارة الثقافة".