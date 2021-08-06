توتر عسكري في جنوب لبنان بسبب صواريخ أطلقت باتجاه تل أبيب.. والمدفعية الإسرائيلية ترد.. ولبنانيون يعترضون شاحنة صواريخ لـ «حزب الله» وتوقيف 4 أشخاص

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، إطلاقه عدد من الصواريخ باتجاه إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً قال فيه إن حزب الله أطلق 19 قذيفة صاروخية سقط 3 منها داخل لبنان، وتم اعتراض 10 قذائف، بينما سقطت 6 قذائف في مناطق مفتوحة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يدرس الرد على القصف من جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه "لن يذهب إلى تصعيد"، مضيفاً أن "حزب الله غير معني بالتصعيد ونحن كذلك".

وأفاد راديو الجيش الإسرائيلي بأنه تم إطلاق 21 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، مضيفاً أن الجيش أطلق نيران مدفعيته على جنوب لبنان رداً على إطلاق الصواريخ.

وبعد إطلاق الصواريخ، حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل كثيف في أجواء جنوب لبنان على علو منخفض۔

وتسببت صواريخ انطلقت من لبنان، قبل يومين، في ردّ إسرائيلي بقصف مدفعي وغارات جوية.

أول تعليق إسرائيلي

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها إنه تم "إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس (هار دوف)".

وأضاف أدرعي أن "حالة اعتيادية كاملة في البلدات المجاورة للحدود اللبنانية".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الدفاع، بيني جانتس، أجروا مشاورات مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي ومسئولين آمنيين آخرين.

سعد الحريري: الوضع خطير جداً

وعلّق رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، على التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية قائلًا إن الوضع عند الحدود مع إسرائيل خطير جدا ويشكل "تهديدا غير مسبوق" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مضيفا: "استخدام الجنوب منصة لصراعات إقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة في المجهول تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين على أرضه".

وأضاف الحريري، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن لبنان ليس جزءاً من الاشتباك الإيراني- الإسرائيلي في بحر عمان، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية الشرعية تتحمل المسئولية عن حماية المواطنين وتوفير مقومات السيادة.

وحذر الحريري من أن "تسليم قرار الحرب والسلم مع العدو إلى مطلقي الكاتيوشا قمة التخلي عن دور الدولة ومسؤولياتها"، متسائلا: "فأين الدولة من كل ذلك وهل أخذت رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش علما باطلاق الصواريخ؟ لنتق الله في وطننا وشعبنا الذي يرزح اصلاً تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمعيشي".

وحذرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل"، من أن الوضع خطير جداً، وحثت كافة الأطراف على وقف إطلاق النار.

وقالت صحيفة "هآرتس" إنه صدرت تعليمات لسكان منطقة الجولان بالبقاء في الملاجئ، في ظل التوتر العسكري على الحدود مع لبنان.

اعتراض

وفي السياق ذاته، اعترض عدد من سكان قرية درزية في جنوب لبنان شاحنة تحمل منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لـ"حزب الله" لدى مرورها ببلدتهم عقب تنفيذها هجوما ضد أهداف إسرائيلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان لقطات تظهر عشرات السكان الغاضبين في بلدة شويا ذات الغالبية الدرزية في قضاء حاصبيا وهم يعترضون الشاحنة.

حزب الله يعترف

وأصدر "حزب الله" بياناً معترفاً بصحة هذه الأنباء، مشيراً فيه إلى أن هجومه الصاروخي على محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اليوم الجمعة نفذ "من مناطق حرجية بعيدة تماماً عن المناطق السكنية حفاظاً على أمن المواطنين".

وأضاف البيان: "لدى عودة المقاومين من عملهم وأثناء مرورهم بمنطقة شويا في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم".

وتابع حزب الله في بيانه: "المقاومة كانت ولا تزال وستبقى من أحرص الناس على أهلها وعدم تعريضهم لأي أذى خلال عملها المقاوم، وهي التي تدفع الدماء الزكية من شبابها لتحافظ على أمن لبنان ومواطنيه".

الجيش اللبناني يتدخل

وأعلن الجيش اللبنانى، منذ قليل، عن ضبط 4 أشخاص قاموا بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، كما تم ضبط الراجمة المستخدمة في العمليّة.

وأشار الجيش اللبناني في بيانه الى أن وحدات الجيش المنتشرة على الأرض تقوم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، باتخاذ التدابير الأمنية اللاّزمة لإعادة الهدوء إلى المنطقة.