شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق 8 نمور في فيتنام بعد نقلها لموقع سياحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن ثمانية نمور من أصل 17 نمرا، صادرتهم الشرطة من مزرعتين بإقليم بوسط فيتنام، نفقت، بعد أن تم نقلها إلى موقع سياحي بيئي.

ونقلت صحيفة "تين فونج" عن الليفتنانت كولونيل، تران فوك ثين، رئيس إدارة شرطة البيئة، التابعة لإقليم "نجي آن" إن "ثمانية نمور نفقت بعد أن تم حقنها بمخدر ونقلها لمكان للرعاية بها ."

كانت الشرطة قد دخلت أمس الأول الأربعاء مزرعتين في إقليم "نجي آن" وصادرت 17 نمرا، تم تربيتهم في أقفاص معدنية صغيرة.

وقال نجوين فان هين، أحد أصحاب النمور للشرطة، إنه اشتراها كأشبال وقام بتربيتها في مزرعته.

وقامت السلطات المحلية بتخدير النمور، قبل أن تنقلها على متن شاحنات إلى موقع "مونج تانه" البيئي السياحي، حيث نفقت لاحقا.