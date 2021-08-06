روسيا تحصد الذهبية الـ17 في أولمبياد طوكيو

وتفوق البطل الروسي بنتيجة 7-0 على منافسه البيلاروسي الذي نال الفضية.

وذهبت الميدالية البرونزية للأمريكي، كايل ديك، وبيكزود عبد الرحمانوف، من أوزبكستان.

وبفضل هذه الميدالية، ارتقت روسيا إلى المركز الخامس في سبورة الميداليات في أولمبياد طوكيو، برصيد 62 ميدالية، هي 17 ذهبية، 23 فضية، و22 برونزية.