الجيش اللبناني يوقف عدة اشخاص قاموا باطلاق الصواريخ بتجاه اسرائيل

وقالت القيادة في بيان أن "قواتها القت القبض على اربعة اشخاص قامرا باطلاق عدة صواريخ باتجاه اسرائيل"، مشيرة إلى أنها "ضبطت الراجمة المستخدمة في العملية".

واضافت ان "القوات الإسرائيلية أطلقت قذائف مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية سقط منها عشر قذائف في خراج بلدة السدانة وثلاثون قذيفة في خراج بلدتي بسطرة وكفرشوبا، ما أدى إلى اندلاع عدد من الحرائق، وذلك بعد أن أطلق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبعا المحتلة".



واوضحت القيادة إن "وحدات الجيش المنتشرة على الأرض تقوم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإعادة الهدوء إلى المنطقة، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام".