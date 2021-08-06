انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في اربع محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين في مناطق متفرقة من البلاد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " مفارز المديرية ألقت القبض على 18 متهما في محافظات "بابل - وذي قار- والبصرة - وميسان ".
واضافت انه "ضبط بحوزتهم حبوب مخدرة متنوعة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي وتمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين " 28 و 32" مخدرات".
واضافت انه "ضبط بحوزتهم حبوب مخدرة متنوعة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي وتمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين " 28 و 32" مخدرات".