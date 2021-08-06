مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في اربع محافظات

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " مفارز المديرية ألقت القبض على 18 متهما في محافظات "بابل - وذي قار- والبصرة - وميسان ".

واضافت انه "ضبط بحوزتهم حبوب مخدرة متنوعة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي وتمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين " 28 و 32" مخدرات".

