انت الان تتابع خبر بكلمات مؤثرة.. بويول يودع ميسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-06 | 13:25
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علّق نجم برشلونة السابق كارليس بويول على رحيل زميله السابق ليونيل ميسي عن نادي برشلونة الإسباني.
ونشر بويول صورة قديمة جمعته بميسي عندما كانا سويا في النادي الإسباني، وكتب بويول: "شكرًا جزيلاً لك على كل شيء يا ليو، لا يمكننا أبدًا أن نشكرك على كل ما قدمته لنا، أتمنى لك الأفضل".
يُذكر أن بويول لعب في مركز المدافع مع فريق برشلونة منذ عام 1999 حتى عام 2014.
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