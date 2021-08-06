بكلمات مؤثرة.. بويول يودع ميسي

ونشر بويول صورة قديمة جمعته بميسي عندما كانا سويا في النادي الإسباني، وكتب بويول: "شكرًا جزيلاً لك على كل شيء يا ليو، لا يمكننا أبدًا أن نشكرك على كل ما قدمته لنا، أتمنى لك الأفضل".

يُذكر أن بويول لعب في مركز المدافع مع فريق برشلونة منذ عام 1999 حتى عام 2014.