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بكلمات مؤثرة.. بويول يودع ميسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-06 | 13:25

بكلمات مؤثرة.. بويول يودع ميسي

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علّق نجم السابق كارليس ​بويول​ على رحيل زميله السابق ليونيل ​ميسي​ عن نادي ​برشلونة​ الإسباني.
ونشر بويول صورة قديمة جمعته بميسي عندما كانا سويا في النادي الإسباني، وكتب بويول: "شكرًا جزيلاً لك على كل شيء يا ليو، لا يمكننا أبدًا أن نشكرك على كل ما قدمته لنا، أتمنى لك الأفضل".

يُذكر أن بويول لعب في مركز المدافع مع فريق برشلونة منذ عام 1999 حتى عام 2014.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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