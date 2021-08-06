الحريري يحذر: حزب الله يضع لبنان في مرمى حروب الآخرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر سعد الحريري زعيم تيار المستقبل في لبنان من خطورة الأوضاع على الحدود بعد تبادل للقصف بين حزب الله وإسرائيل.

واتهم رئيس الوزراء الأسبق، في بيان اليوم الجمعة، المليشيا الموالية لإيران بوضع لبنان في مرمى حروب الآخرين.

وأضاف أن بلاده ليست جزءا من الاشتباك الإيراني الإسرائيلي في بحر عمان.

وتابع الحريري أن الوضع على الحدود مع إسرائيل خطير للغاية وتهديد غير مسبوق للقرار 1701.

وخلال الأسبوعين الماضيين شنت إيران هجومين على ناقلتي نفط في بحر عمان في سياق التصعيد المتبادل بين الجانبين.

وتستغل طهران وكلاء إقليميين لها في استهداف خصومها دون التورط في صراع مباشر.

وتأتي تصريحات الحريري بعد أن شن حزب الله هجمات صاروخية من جنوب لبنان على إسرائيل.

ورد الجيش الإسرائيلي على الهجوم بقصف مزارع شبعا وحلقت طائراته بكثافة وعلى علو منخفض فوق جنوب لبنان.

وتنتشر على الحدود بين لبنان وإسرائيل قوات دولية (اليونيفيل) بموجب قرار أممي أنهى جولة صراع بين حزب الله وإسرائيل عام 2006.

ودعا قائد قوات يونيفيل اليوم إلى الحفاظ على الهدوء في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل حتى يتسنى للقوة الأممية التحقيق بشأن الهجمات الأخيرة.

ولفت إلى أنه يتواصل مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي بشأن الهجمات الأخيرة على الحدود ويدعو الجميع لوقف إطلاق النار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد اليوم أن حزب الله أطلق ظهر اليوم 19 قذيفة صاروخية من منطقة شمال شبعا سقطت 3 منها داخل لبنان ولم تجتز الحدود. كما تم اعتراض 10 قذائف، بينما سقطت 6 منها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتنبى حزب الله رسميا في بيان قصف شمال إسرائيل بعشرات القذائف.