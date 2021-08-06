رسائل أمريكية بشأن ليبيا.. الانتخابات والمرتزقة ودور حفتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بثت واشنطن خلال الساعات الماضية عدة رسائل، تنوعت بين التأكيد على دور حفتر بتوحيد الجيش، وإخراج المرتزقة، والالتزام بانتخابات ديسمبر/كانون الأول.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تصريحات صحفية، إن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، يمكنه المساهمة في توحيد الجيش الليبي في البلد الأفريقي.



وحول ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا، أكد نورلاند، أن الولايات المتحدة تعمل مع تركيا لضمان خروج المقاتلين السوريين من ليبيا، داعيًا كل الأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا إلى ضمان خروج المقاتلين الأجانب من البلاد.



رحيل المرتزقة

وأشار السفير الأمريكي إلى أن قادة عسكريين من شرق ليبيا وغربها يجرون مشاورات في إطار لجنة (5+5) للتوصل إلى اتفاق لرحيل القوات الأجنبية على ليبيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تشارك في تحقيق هذه الرؤية التي يضعها القادة العسكريون الليبيون والذين تمكنوا من خلال المفاوضات بفتح الطريق الساحلي الحيوي في البلاد.

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وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 +5"، قبل أسبوع، إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، بعد أكثر من عامين على إغلاقه.



وأكدت اللجنة، في بيانها، الذي اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه في حينه، البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي، داعية كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2، المتعلقة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

انتخابات ديسمبر

من جهة أخرى، أكد نورلاند ثقته في إجراء الانتخابات الليبية المقررة نهاية العام الجاري، في موعدها، رغم إقراره بصعوبة الموقف بين الفرقاء الليبيين، في الوقت الذي لم يتم التوافق فيه على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها انتخابات ديسمبر/كانون الأول.

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إلا أن المسؤول الأمريكي، أكد أن بلاده تمارس جهودًا من أجل التوصل إلى حلول دبلوماسية للأوضاع في ليبيا، مشيرًا إلى أن المفاوضات التي تجري حاليا بين الفاعلين السياسيين في ليبيا تتعلق بماهية الانتخابات المقررة وصلاحيات المنتخبين والأمور الفنية المتعلقة بالانتخابات.

وأضاف أن القادة الفاعلين في ليبيا يدركون أن الوقت يداهمهم بخصوص الانتخابات وأنهم يعملون جاهدين لتحقيقها، مشيرا إلى أنهم يتعين عليهم تحمل المسؤولية، حال أخفقوا في التوصل إلى اتفاق.

وتعتزم الأمم المتحدة، عقد اجتماع افتراضي لملتقى الحوار الليبي في 11 أغسطس/ آب الجاري، لحسم واحد من 4 مقترحات توافقت عليها لجنة التوافقات.

4 مقترحات

وكانت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار، اختتمت يوم الإثنين الماضي، اجتماعها الرابع والأخير، بالتوصل إلى 4 مقترحات، وهي: انتخابات رئاسية وبرلمانية بشروط ميسرة ومفتوحة للترشح لكل الليبيين، وانتخابات رئاسية (مقيدة شروط الترشح) وبرلمانية متزامنة، وانتخابات برلمانية فقط وانتخاب الرئيس لاحقا من البرلمان، وانتخابات برلمانية فقط تمهد لانتخابات رئاسية لاحقا بعد الاستفتاء على الدستور.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أحال، الخميس، في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية التي وضعتها لجنة التوافقات.