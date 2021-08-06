شكرا لقرائتكم جعجع: لو هبّت النار ستقضي على من بقي من اللبنانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبناني الذي تجلّى بإطلاق صواريخ والرد بقصف مدفعي، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن الأمر خطير جدا.

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وأضاف في تغريدة عبر تويتر أن النار إن هبت ستقضي على من تبقى من اللبنانيين.

كما اعتبر أن الشعب اللبناني لا يستطيع تحمل ما يحدث، وأن يكفيه ما يعيشه من عذاب ومعاناة.

الدولة مصادرة

وفي تصريحات لـ" العربية/الحدث"، أكد مصدر من حزب القوات، أن الدولة اللبنانية مصادرة لحساب حزب الله وإيران.

وأضاف أن المجموعة الحاكمة تريد إفشال مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية.

ورأى أيضاً أن حزب الله اختار التصعيد من منطقة العرقوب لتجنيب منطقته القصف الإسرائيلي.

تجدد التصعيد

جاء ذلك بعدما تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق مفتوحة جنوب لبنان ردا على صواريخ حزب الله.

إلى ذلك، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، الجمعة، أن الوضع خطير للغاية، مطالبة الجميع بوقف فوري لإطلاق النار.

كما أضافت أنها رصدت إطلاق صواريخ من لبنان وردا إسرائيليا بالمدفعية.

وتجدد القصف الإسرائيلي على عدة أماكن من جنوب لبنان بعد إطلاق ميليشيا حزب الله لأكثر من 15 صاروخاً الجمعة.

فيما نفّذ الطيران الإسرائيلي طلعات جوية لاستهداف مواقع إطلاق الصواريخ في الجنوب، وقصف بالمدفعية تلال "كفرشوبا" و"الهبارية" في العرقوب.

بدورها، اعترفت ميليشيا حزب الله اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل، زاعمة بأن هذه العملية هي رد على غارات سابقة لتل أبيب.