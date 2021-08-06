شكرا لقرائتكم صور صادمة.. الحرائق تستعر من جديد شمال أثينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اشتعلت الحرائق مجدداً شمال العاصمة اليونانية أثينا الخميس، مع استمرار الموجة الحارة التي تؤجج ألسنة اللهب، بينما تكافح فرق الطوارئ النيران في أنحاء البلاد لليوم الثالث على التوالي.

وتصاعدت أعمدة الدخان الداكن لتشكل سحابة ضخمة في سماء العاصمة، وفر السكان للضواحي، وتم إجلاء عدد من طالبي اللجوء، وحذرت السلطات من نشوب مزيد من الحرائق الجمعة، مع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، ومع توقع هبوب رياح عاتية، وفق رويترز.

حرائق شمال أثينا (فرانس برس)

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ليلة قاسية

من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن خدمات الطوارئ تنتظرها ليلة قاسية مع توقعات باشتداد هبوب الرياح، وحث المواطنين على الانصياع لأوامر الإخلاء وتجنب السفر والتنقل لغير الضرورة.

كما أضاف ميتسوتاكيس في خطاب خاص بثه التلفزيون: "نتعامل مع ظروف غير متوقعة، إذ حولت الأيام العديدة التي استغرقتها الموجة الحارة البلاد بأكملها لبرميل من البارود".

حرائق شمال أثينا (فرانس برس)

إلى ذلك أشار إلى ضرورة تعزيز سبل الحماية في مواجهة حقيقة التغير المناخي. وقال إن الوقت سيكون متاحاً فيما بعد "للانتقاد والنقد الذاتي" بشأن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الأزمة لكنه حث المواطنين في اللحظة الراهنة على البقاء متحدين.

وزار رئيس الوزراء في وقت سابق منطقة في غرب بيلوبونيز قرب موقع الألعاب الأولمبية الأثري حيث كافح رجال الإطفاء طوال الليل لإنقاذ أحد أشهر المواقع الأثرية في البلاد.

تهديد أماكن مأهولة

وتمكنت فرق الإطفاء بمساعدة طائرات من السيطرة على بعض الحرائق قرب أثينا في وقت سابق، لكن الحرارة أججتها من جديد وعبرت ألسنة اللهب طريقاً سريعاً يربط أثينا بشمال البلاد وبدأت في تهديد أماكن مأهولة.

حرائق شمال أثينا (فرانس برس)

يشار إلى أنه منذ الثلاثاء، اندلع نحو 150 حريقاً في اليونان مما أسفر عن تدمير منازل وأجبر السلطات على إخلاء عشرات البلدات والقرى وأتى على آلاف الأفدنة من الغابات.

كما أصدرت سلطات الحماية المدنية "تحذيراً من الحرائق" لنصف مناطق البلاد بالنسبة ليوم الجمعة بسبب الموجة الحارة.