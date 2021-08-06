حرائق الغابات باليونان تهدد منشآت الطاقة الحيوية وتجلي سكان مدينتين

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - أ ش أ

أسفرت الرياح القوية اليوم الجمعة عن إشعال حريق غابات واسع النطاق في شمال أثينا الأمر الذي يهدد منشآت الطاقة الحيوية وقطع الطريق السريع الوطني وإجلاء السكان من مدينتين في سفوح جبل بارنيثا.

وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أن الحريق يهدد منشآت الطاقة في أجيوس ستيفانوس، مما قد يتسبب في حالة حدوث انقطاع في التيار الكهربائي على نطاق واسع في العاصمة اليونانية.

وأشارت إلى أن النار تسببت في إغلاق جزء من الطريق السريع الوطني بين أثينا ولاميا في منطقة أفيدنيس حيث يحظر على الشاحنات استخدام الطريق السريع حتى إشعار آخر.

وفي صباح اليوم.. أرسلت هيئة الحماية المدنية رسائل نصية قصيرة إلى الآلاف من اليونانيين لإخلاء المجتمعات القاطنة في كاباندريتي وبوليديندري ومالاكاسا وتوجيه السكان إلى سواحل فارنافا ونيا ماكري.