"بعد استعادته من بلطجية".. شاطئ جديد يدخل الخدمة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن دخول شاطئ جديد الخدمة بمنطقة بحري بعد استعادته من أيدي عدد من البلطجية الذين كانوا يضعون أيديهم عليه.

من جانبه قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إن الشاطئ والذي أطلق عليه اسم "المرسي أبو العباس"، مساحته صغيرة وخدماته لم تكتمل بعد.

وأشار رشاد، في بيان صادر اليوم الجمعة، إلى إنه جرى تصنيفه ضمن شواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر تذكرة بلغت 10 جنيهات شاملة كرسي وشمسية، واستعمال دورة المياه وغرفة تغيير الملابس.

وأكد رشاد، إن الهدف من إقامة الشاطئ تنفيذ تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية منع البلطجية من وضع أيديهم على الشاطئ وإدارته بشكل غير قانوني والعمل على إنفاذ القانون وحفاظا على هيبة الدولة.

وأضاف رشاد، إنه جرى تقنين وضع اجراءات التأجير وتمكين المستأجر الجديد من المساحة الشاطئية محل التعاقد مع استمرار الرقابة والمتابعة والتفتيش بما لا يجعل المواطن فريسة لأي استغلال أو ابتزاز.