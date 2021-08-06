صور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات في "نزة قرار" بمركز منفلوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مجمع الخدمات بقرية نزة قرار التابعة لمركز منفلوط.

يأتي ذلك ضمن مشروعات مجمعات الخدمات الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتفقد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مجمع خدمات قرية نزة قرار التابعة لمركز منفلوط والذي يبلغ تكلفته الاجمالية 9 مليون و200 ألف جنيه، وتابع أعمال سقف الدور الأرضي بالمبنى الذي يتكون من 3 طوابق، واستمع الى شرح من الشركة المنفذة للمشروع عن معدلات ومراحل التنفيذ لافتًا إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات لتحقيق التكامل وتنفيذ معدلات إنجاز ملموسة لتنفيذ هذا التكليف الذي يساهم في خدمة المواطنين في القرى.

وأشار المحافظ، إلى أن جهاز تعمير الوادى الجديد يقوم بتنفيذ عدد مجمعات الخدمات بقرى مركزى "منفلوط وديروط " ويتكون كل مجمع من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط".