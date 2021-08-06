بسبب مصروف البيت.. سكين "شقاوة" يسكن قلب زوجته أمام أطفالهما

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

جريمة بشعة شهدتها محافظة القليوبية، عندما شرع زوج بقتل شريكة حياته التي سقطت أمام أطفالهم جثة هامدة طعنا بسكين.

وكانت تفاصيل الجريمة عندما شهدت قرية ميت نما مركز قليوب، ذبح رجل لزوجته بعد مشاجرة بينهما في منزلهما بالقرية، أمام أطفالهما.

ووفقًا لما أسفرت عنه التحريات فإن الخلافات كانت نتيجة مطالبة ربة المنزل لزوجها الشهير باسم"محمد شقاوة" بمصروفات المنزل لشراء بعض الاحتياجات الضرورية للأسرة، إلا أنه واجه مطالبها المشروعة بذبحها بسكين وطعنها بجسدها، ولم يتركها إلا جثة هامدة، وبعد ذلك شرع في محاولة إنهاء حياته، وأصاب نفسه بذات الأداة، وجرى نقله والجثة للمستشفى العام.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة جثة القتيلة، والاستعلام عن حالة الزوج المصاب، والتحفظ عليه تحت الحراسة الأمنية بالمستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ بقتل عامل لزوجته بقرية ميت نما مركز قليوب، بمنطقة مجمع المدارس

انتقلت أجهزة الأمن.