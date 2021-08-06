تأكيدا لمصراوي.. السكة الحديد تعلن حاجتها لـ1500 وظيفة (الشروط والأوراق المطلوبة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، حاجتها لـ1500 وظيفة للعمل كفنيين في تخصصات مختلفة بالهيئة بمحافظة القاهرة و المحافظات الأخرى.

وقالت الهيئة، إنه سيتم فتح باب التقديم، الاثنين المقبل و لمدة شهر، موضحة أنه سيتم الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

http://jobs.gov.eg

و جاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:

صور المؤهل الدراسي

شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي سارية

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو الموقت

4 صور شخصية

صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد

أصل حوالة بريدية باسم هيئة السكة الحديد بقيمة 250 جنيها

رقم التليفون المحمول الشخصي للمتقدم للتواصل عن طريق الواتس آب.

كان مصدر مسئول بوزارة النقل، قال في تصريحات لـ "الخليج 365"، إن الوزارة حصلت على الموافقات للإعلان عن مسابقة لتعيين 2500 وظيفة بالسكة الحديد.

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مصدر: الإعلان عن 2500 وظيفة بالسكة الحديد خلال أيام