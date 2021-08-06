حماس تعلّق على قصف حزب الله لأهداف إسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

عبرت حركة حماس، اليوم الجمعة، عن "مباركتها ودعمها الكامل" للرد الذي قام به "حزب الله" اللبناني، وقصفه أهدافا تابعة لإسرائيل ردا على استهدافها للأراضي اللبنانية.

وأكدت حماس في بيان صحفي أن "مقاومة الاحتلال والرد على جرائمه وانتهاكاته حق مكفول للشعوب المحتلة والمتعدى عليها"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وتابع البيان "توجهت حركة حماس بخالص التحية للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني الشقيق، وهي ترد العدوان وتكسر المعادلات التي حاول العدو فرضها، وتثبت معادلة القصف بالقصف والبادئ أظلم".

وشددت الحركة على أن "المعركة مع هذا العدو وعلى كل الجبهات يجب أن تظل مفتوحة حتى زواله وتحرير المقدسات والأرض العربية والإسلامية من دنس المحتلين الغاصبين".