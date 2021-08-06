إيطاليا تطالب باجتماع استثنائي لوزراء الداخلية الأوروبيين لمواجهة أزمة تدفق المهاجرين

اسماعيل عبد الحي - طالبت إيطاليا المفوضية والرئاسة السلوفينية الدورية للاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الداخلية الأوروبي، لبحث سبل مواجهة أزمة تدفق المهاجرين على سواحلها.

وأفادت مذكرة صدرت عن وزارة الداخلية الإيطالية، بأن وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أكدت خلال مكالمة هاتفية مع المفوضة الأوروبية لمفوضة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، "الحاجة الملحة لتغيير سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في ضوء الأزمات السياسية والاقتصادية الخطيرة التي تؤثر على بعض دول شمال إفريقيا والعدد المتزايد باستمرار من المهاجرين الوافدين خلال أشهر الصيف".

كما طالبت الوزيرة بـ"التنشيط الفوري، ولو مؤقتا، لآلية تشارك فيها الدول الأعضاء للسماح بالإنزال الآمن لسفن المنظمات غير الحكومية المشاركة في البحث والإنقاذ في المياه الدولية، تتوافق مع تدابير مكافحة كوفيد-19".

كما جددت المطالبة بـ"استئناف المفاوضات حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديد (المقترح من المفوضية) لمبدأ التضامن بين الدول الأعضاء لإعادة التوزيع الإجباري للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر"، ومتابعة ما تمت الموافقة عليه في المجلس الأوروبي حيث دعيت المفوضية للتعزيز الفوري للإجراءات مع بلدان منشأ وعبور الهجرة".

المصدر: "آكي"